Bolu'da bayram tatili dönüşü TEM'de trafik yoğunluğu - Son Dakika

Bolu'da bayram tatili dönüşü TEM'de trafik yoğunluğu

BOLU - Bolu'da, Kurban Bayramı tatilini erken bitiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerin giden vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Tatillerini erken bitiren ve son gün trafikte sorun yaşamak istemeyen tatilciler akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul yönünde yoğun trafiğe neden oldu.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.