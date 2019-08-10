Son Dakika Haberleri: Bolu'da bayram tatili trafiği
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Bolu'da bayram tatili trafiği

5 dakika önce

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Bolu'da bayram tatili trafiği, System.String[]
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabahın ilk ışıklarında yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Otoyolun Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk meydana geldi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolda trafiğin kilitlendiği anlarda araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildi. D-100 Karayolu'nda da özellikle kavşaklarda trafik kilitlendi. Bölgede bulunan her kavşağa yerleştirilen trafik ekipleri tarafından trafiğin durmaması için çaba harcandı. Yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.


Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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