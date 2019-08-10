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BOLU'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor. Yoğun trafik nedeniyle yorulan bazı vatandaşlar, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve yeşil alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar da yastık ve yorganla yeşil alanlarda uyudu. Tatilcilerden bazıları yola çıktığına pişman olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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