BOLU'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ
1 saat önce
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu
'nun Bolu
geçişinde sürüyor. Yoğun trafik nedeniyle yorulan bazı vatandaşlar, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve yeşil alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar da yastık ve yorganla yeşil alanlarda uyudu. Tatilcilerden bazıları yola çıktığına pişman olduğunu söyledi.
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