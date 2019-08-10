Son Dakika Haberleri: Bolu'da bayram tatili trafiği
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Bolu'da bayram tatili trafiği

1 saat önce

Bolu'da bayram tatili trafiği (4)TRAFİK RAHATLADITEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı.

Bolu'da bayram tatili trafiği (4)
TRAFİK RAHATLADI
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi aksama yaşanmıyor.
TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:23 Kaynak: DHA
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