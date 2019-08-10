Bolu'da bayram tatili trafiği
1 saat önce
Bolu'da bayram tatili trafiği (4)TRAFİK RAHATLADITEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:23 Kaynak: DHA
'da bayram tatili trafiği (4)
TRAFİK RAHATLADI TEM Otoyolu
'nun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi aksama yaşanmıyor.
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