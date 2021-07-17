BOLU'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ - Son Dakika

KURBAN Bayramı için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.