Son Dakika Haberleri: Bolu'da bayram tatili trafiği (2)
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Bolu'da bayram tatili trafiği (2)

58 dakika önce

YORULANLAR YOL KENARINDA PİKNİK YAPTIKURBAN Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor.

Bolu'da bayram tatili trafiği (2), System.String[]

YORULANLAR YOL KENARINDA PİKNİK YAPTI
KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine gidenlerin oluşturduğu yoğunluk, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürüyor. Yoğun trafik nedeniyle yorulan bazı vatandaşlar, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve yeşil alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar da yastık ve yorganla yeşil alanlarda uyudu. Tatilcilerden bazıları yola çıktığına pişman olduğunu söyledi.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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