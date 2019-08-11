Bolu'da bayram tatili trafiği (4)
1 saat önce
TRAFİK RAHATLADITEM yolunun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
TRAFİK RAHATLADI
TEM yolunun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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