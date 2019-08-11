Son Dakika Haberleri: Bolu'da bayram tatili trafiği (4)
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da bayram tatili trafiği (4)

1 saat önce

TRAFİK RAHATLADITEM yolunun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı.

Bolu'da bayram tatili trafiği (4), System.String[]

TRAFİK RAHATLADI
TEM yolunun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını!
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 01:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da bayram tatili trafiği (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]