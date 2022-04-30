TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

30.04.2022 11:14

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı. Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi. Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti. Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.


TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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