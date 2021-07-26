Bolu'da bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatili boyunca Bolu'da meydana gelen 41 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili boyunca Bolu'da meydana gelen 41 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bayram tatilini kapsayan 17-25 Temmuz tarihlerinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu ile il genelinde bulunan yol ağlarında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerine yer verildi. Açıklamada, Bolu il genelinde 9 günlük bayram tatili süresince 1 ölümlü, 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği aktarıldı. Bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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