Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı - Son Dakika

Bolu'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

BOLU - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar, Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğuna neden oluyor. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Kaynaşlı Gişeler'den D-100 Karayolu'na yönlendirilen sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Bugün erken saatlerde başlayan yoğunluğun gün içinde ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.