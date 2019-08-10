Son Dakika Haberleri: Bolu'da, bayram trafiğine takılan tatilciler dinlenme tesislerine akın etti
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Bolu'da, bayram trafiğine takılan tatilciler dinlenme tesislerine akın etti

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dinlenme tesislerine akın etti.

Bolu'da, bayram trafiğine takılan tatilciler dinlenme tesislerine akın etti, System.String[]
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilciler, TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dinlenme tesislerine akın etti.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma gününden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nda, saatlerdir yolda olan sürücüler dinlenmek için güzergahta bulunan dinlenme tesislerinde mola veriyor. Özellikle İstanbul'dan dün gece saatlerinde yola çıkan tatilciler, trafik kazaları nedeniyle zaman zaman duran trafik nedeniyle 10 saatlik yolculuk sonunda Bolu'ya ulaşabildiklerini söylediler. - BOLU
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
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