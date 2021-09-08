Baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Aşağısoku Mahallesi'nde baz istasyonundan hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı.
Baz istasyonunun kapılarını kırıp 5 aküyü çalmak üzereyken polisi gören şüpheli, otomobiline binerek bölgeden kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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