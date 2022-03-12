Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor

12.03.2022 01:51
Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor

Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar ile tipiden dolayı dinlenme tesisleri ve park alanlarında bekletilen tır ve kamyon sürücülerinin yardımına AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler koşuyor.

Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar ile tipiden dolayı dinlenme tesisleri ve park alanlarında bekletilen tır ve kamyon sürücülerinin yardımına AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler koşuyor.

İstanbul Valiliği tarafından kente kamyon ve tırların sokulmayacağı yönündeki açıklamanın ardından çok sayıda tır ve kamyon Anadolu Otoyolu'ndaki Dörtdivan Dinlenme Tesisleri ile güzergahtaki uygun park alanlarına çekildi.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte zorluk çeken kamyon ve tır sürücülerine AFAD koordinesindeki ekipler, sıcak çorba, çay, sandviç, helva, ekmek, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıyor.

AFAD, Türk Kızılayı, AFAD Gönüllüleri ile Kızılay Gönüllüleri vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek taleplerini alıyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personel de yardım çalışmasına katılıyor.

Kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde devam ettiği bölgede bekleyen vatandaşlar kendilerine yardım yapan ekiplere teşekkür etti.

Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor
Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor
Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor
Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor

YORUMLAR
500
Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu Ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolu, Türk Kızılayı, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 02:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da bekletilen kamyon ve tırların sürücülerine AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllüler yardım ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement