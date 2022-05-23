Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

23.05.2022 15:25

Bolu'da yolcu otobüsünde beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da yolcu otobüsünde beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında doğudan batı illerine giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen yolcu Yusuf K'nin (29) üzerinden beline sarılı halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement