Bolu'da berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 ay önce kapatılan berber ve kuaför salonlarında yeniden hizmet verilmesi için hazırlık yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 11 Mayıs tarihinde yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Bolu Kuaförler Odası tarafından iletilen talepler doğrultusunda, il genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfekte çalışmaları Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

Berber ve kuaför salonlarını tek tek dolaşan temizlik ekipleri, buralarda virüse karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca berber ve kuaförlere ücretsiz maske ve eldiven desteği de sağlıyor.

Yapılan çalışmaları denetleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Borazanlar Mahallesi'nde dezenfekte edilen bir bay-bayan kuaför salonunu ziyaret etti.

Burada ilaçlama ekibinden bilgiler alan Özcan, dezenfekte işlemlerinin pazartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi.