Bolu'da, berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Bolu Belediyesi 50 gün aradan sonra Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti. Çalışmaları yerinde denetleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Pazartesi gününe kadar bütün berber ve kuaför salonlarımızın dezenfekte işlemleri tamamlanmış olacak" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar 3 milyon 750 bin metrekare açık alan, 3 milyon metrekare kapalı alan ve 650 kilometre yol dezenfekte ederek salgınla mücadeleye destek veren Bolu Belediyesi, 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını da dezenfekte etmeye başladı.

Bu kapsamda Bolu Kuaförler Odası tarafından iletilen talepler doğrultusunda, il genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bolu Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri ilgili salonlarını tek tek dolaşıp virüse karşı dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca berber ve kuaförlere ücretsiz maske ve eldiven desteği de sağlıyor.

"Berberlerimize ve kuaförlerimize bir miktar maske ve eldiven vereceğiz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da Borazanlar Mahallesi'nde dezenfekte edilen bir erkek ve bir kadın kuaför salonunu ziyaret etti. Burada ilaçlama ekibinden bilgiler alan Başkan Özcan, dezenfekte işlemlerinin Pazartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi. Özcan, burada yaptığı açıklamada, berberlerin süreçten çok etkilendiğini anlatarak, "Ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü bu sürecin başından itibaren berberlerimiz ve kuaförlerimiz kapalıydı. Tabi bu berber ve kuaförlerimizin günlük kazanıp günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kazançları kesildiği için bir anda en zor durumda kalan esnaflarımız oldu. 11 Mayıs'tan itibaren berberlerin ve kuaförlerin tekrar açılması bu anlamda beni çok mutlu etti. Belediye ekiplerimiz virüse karşı dezenfektasyon işlemlerine başladılar. Pazartesi gününe kadar bütün berber ve kuaför salonlarımızın dezenfekte işlemleri tamamlanmış olacak. Ayrıca berberlerimize ve kuaförlerimize bir miktar maske ve eldiven vereceğiz. Onlar da gerekli gerekli kurallara uyarak halkımıza hizmet etmeye başlayacaklar. Tabi vatandaşlarımız da bu işten mutlu. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. İnşallah kazanç kayıplarını da telefi ederler" dedi.

"Bu zorlu süreçte Bolu Belediyesi her zaman esnafın yanında oldu"

Kuaför salonunda bulunan Bolu Kuaförler Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu'da il genelinde kayıtlı 260 üyelerinin bulunduğunu ve Bolu Belediyesi'nin desteğini hep hissettiklerini belirterek, "Bu zorlu süreçte Bolu Belediyesi her zaman esnafın yanında oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu üç günlük süreçte berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın tamamına ulaşıp dezenfekte işlemlerini tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

İş yerlerinde virüse karşı dezenfekte edilerek maske ve eldiven temin edilen berber ve kuaförler ise uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, destekleri için Başkan Özcan'a teşekkür ettiler. - BOLU