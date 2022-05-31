Bolu'da besiciler ile işletmelere destek ödemeleri verilmeye başlandı - Son Dakika
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Bolu'da besiciler ile işletmelere destek ödemeleri verilmeye başlandı

31.05.2022 11:47
Bolu'da besiciler ile işletmelere destek ödemeleri verilmeye başlandı

Bolu'da, Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan 833 üretici ile 294 işletmeye yaklaşık 3,9 milyon liralık destek ödemelerinin verilmeye başlandığı bildirildi.

Bolu'da, Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan 833 üretici ile 294 işletmeye yaklaşık 3,9 milyon liralık destek ödemelerinin verilmeye başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığın, üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı desteklerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 2021 yılı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteği kapsamında 833 üreticinin 82 bin 743 hayvanı için 2,55 milyon, besilik erkek sığır desteği kapsamında158 işletmede yer alan 695 erkek sığır için 170 bin, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 14 işletmede yer alan 50 hayvan için 765 bin, sürü yöneticisi (çoban) desteği kapsamında 58 işletmede yer alan 58 sürü yöneticisine 348 bin, tiftik keçisi ilave desteği kapsamında 64 işletmede yer alan 2 bin 895 anaç tiftik keçisi için 58 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 3,9 milyon liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığı duyuruldu.

Destek ödemelerinin, TC kimlik numarasının son hanesine göre, 0, 2 olanlar için 27 Mayıs Cuma saat 18.00'den sonra başladığı, 4, 6 ve 8 olanların ise 3 Haziran Cuma günü aynı saatten sonra hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Tarım, Cuma, Bolu, Güncel, Son Dakika

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