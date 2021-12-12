Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Bolu'da besicilere yönelik 3 milyon 619 bin lira buzağı destek ödemesi verilmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde devamlılığı sağlamak amacıyla çeşitli kalemlerde destek ödemesi yapıldığını anımsattı.

Bu kapsamda 2020 yılı 2. dönem buzağı destek ödemelerinin de başladığını aktaran Murat, "Bolu'da 3 bin 401 işletmede doğan 7 bin 318 buzağı bulunuyor. Bu buzağıların 3 milyon 619 bin lira olan ödemeleri başladı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanelerine göre üreticilerimizin hesaplarına yatmaya başladı. Destek ödemelerinin Bolu'muzun yetiştiricilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Murat, kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan üreticilere destek ödemesinin yapılmaya başladığını, 0 ve 2 olanların ise 17 Aralık'ta saat 18.00'den sonra yatırılacağını kaydetti.