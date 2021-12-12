Üye Girişi
Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı

12.12.2021 11:47
Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı

Bolu'da besicilere yönelik 3 milyon 619 bin lira buzağı destek ödemesi verilmeye başlandı.

Bolu'da besicilere yönelik 3 milyon 619 bin lira buzağı destek ödemesi verilmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde devamlılığı sağlamak amacıyla çeşitli kalemlerde destek ödemesi yapıldığını anımsattı.

Bu kapsamda 2020 yılı 2. dönem buzağı destek ödemelerinin de başladığını aktaran Murat, "Bolu'da 3 bin 401 işletmede doğan 7 bin 318 buzağı bulunuyor. Bu buzağıların 3 milyon 619 bin lira olan ödemeleri başladı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanelerine göre üreticilerimizin hesaplarına yatmaya başladı. Destek ödemelerinin Bolu'muzun yetiştiricilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Murat, kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan üreticilere destek ödemesinin yapılmaya başladığını, 0 ve 2 olanların ise 17 Aralık'ta saat 18.00'den sonra yatırılacağını kaydetti.

Tarım, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz resmen aşka geldi! Sabaha kadar eğlenip, sosyal medyadan paylaştılar 11:43 Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz resmen aşka geldi! Sabaha kadar eğlenip, sosyal medyadan paylaştılar
Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı 11:32 Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak

Son Dakika Haberleri
11:42 Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz resmen aşka geldi! Sabaha kadar eğlenip, sosyal medyadan paylaştılar
11:32 Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı
11:31 Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır
11:11 İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin
11:06 Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor
10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti         
11:47
Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye teslim edildi Geceleri mezarlıkta yatıp, tabutta saklanıyordu! Suç örgütü lideri "Tabut Ali" bugün Türkiye'ye teslim edildi         
11:33
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 11:53:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da besicilere buzağı destek ödemeleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement