Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.

Kaynak: AA

Yeniköy, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor - Son Dakika

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