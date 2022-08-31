Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor - Son Dakika
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Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

31.08.2022 13:00
Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor

Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor.

Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor.

Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor.

Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.

Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yeniköy, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da besiciler mandalarını ağustos sıcağında gölette serinletiyor - Son Dakika
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