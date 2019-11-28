Son Dakika Haberleri: Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bolu'da "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici tedavi altına alındı.

Bolu'da beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bolu'da "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmada beyzbol sopasıyla darbedildiği öne sürülen taksici tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde 14 T 0766 plakalı taksiyle seyir halindeki A.B. ile henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü, beyzbol sopasıyla taksici A.B'yi darbetti.

Yaralanan taksici, diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiciyi darbettiği öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kültür Mahallesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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