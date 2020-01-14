Bolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Bolu'da, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 genç arasında yaşanan kavgada, M.Y.'yi (19) karnından bıçaklayarak yaralayan H.Ö. (19) gözaltına alındı.

Bolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'da, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 genç arasında yaşanan kavgada, M.Y.'yi (19) karnından bıçaklayarak yaralayan H.Ö. (19) gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Ali Rıza Tekemen caddesinde karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M. Y. (19) ve H.Ö. (19) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesiyle H.Ö. isimli genç yanında bulunan bıçakla M. Y.'yi (19) karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan M. Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan H.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. H.Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Karnından bıçakla yaralanan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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