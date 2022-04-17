Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

17.04.2022 23:49
Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

Bolu'da sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Birlik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan H.H.K. ile A.K. karşılaştıkları sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada H.H.K. kafasına aldığı sopa ve koluna aldığı bıçak darbesiyle, A.K. ise çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgada kullanılan bıçak ve sopayı bulmak için çevrede arama çalışması başlattı. - BOLU

Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı
Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı
Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı
Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

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Polis, Bolu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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