Bolu'da bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Bolu'da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda toplam bin 272 paket kaçak sigarayla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
'da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda toplam bin 272 paket kaçak sigarayla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu
üzerinde bir dinlenme tesisinde bulunan 2 otobüs ile D-100 Karayolunda seyir halindeyken durdurulan 1 otobüse operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 3 yolcu otobüsünde toplam bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
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