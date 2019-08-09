Son Dakika Haberleri: Bolu'da bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bolu'da bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda toplam bin 272 paket kaçak sigarayla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Bolu'da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda toplam bin 272 paket kaçak sigarayla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde bir dinlenme tesisinde bulunan 2 otobüs ile D-100 Karayolunda seyir halindeyken durdurulan 1 otobüse operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 3 yolcu otobüsünde toplam bin 272 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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