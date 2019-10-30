Son Dakika Haberleri: Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Son Dakika Genel Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

59 dakika önce

Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdüBOLU - Bolu'da Cumhuriyet'in 96'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

BOLU - Bolu'da Cumhuriyet'in 96'ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu Belediyesi öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Kent Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan yaklaşık 10 bin kişi, bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Dev Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen Tuğba Göktaş ve İrem Derici konserlerinde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

Demokrasi Meydanı, Bolu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı
Macaristan Büyükelçisi'nin Türk takipçisiyle diyaloğuna beğeni yağdı Tehditlere rağmen 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandıran Tahir Öztepe, 29 Ekim resepsiyonuna davet edildi MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 01:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]