Bolu'da, binlerce kişi yeni yıla coşkuyla girdi - Son Dakika

Bolu'da, binlerce kişi yeni yıla coşkuyla girdi

BOLU - Bolu'da, kent merkezinde düzenlenen konserde bir araya gelen binlerce kişi yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Bolu'da, yeni yılı açık havada karşılamak isteyen binlerce kişi belediye tarafından kent merkezinde düzenlenen açık hava konserinde bir araya geldi. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar ve DJ Yasin Keleş'in sahne aldığı konserde vatandaşlar dans edip şarkılar söyleyerek yeni yıla birlikte girdi.

Güvenliğin üst seviyede olduğu konser etkinliğinde saatler 24.00'ı gösterdiğinde binlerce kişi hep bir ağızdan 10'dan geriye sayarak yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.