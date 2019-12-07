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Bolu'da, bir gecede 4 deprem

6 saat önce

Bolu'da, bir gecede 4 depremBOLU'da, dün gece art arda yaşanan 4 deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

Bolu'da, bir gecede 4 deprem

BOLU'da, dün gece art arda yaşanan 4 deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

İlk deprem saat 01.36'da meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 01.42'de 2.3 şiddetinde, saat 03.16'da 2.6 ve sabah saat 05.32'de 3 büyüklüğünde olmak üzere 4 deprem meydana geldi. İlk 2 depremin merkez üssü Kızılağıl köyü olarak belirlenirken, son depremin merkez üssü Yumrukaya olarak açıklandı.

Depremin ardından dün gece bazı vatandaşlar sokağa döküldü. Özellikle Bolu dışından gelen üniversite öğrencileri panikle dışarı çıktı. Deprem, Bolulu vatandaşlarda ise çok fazla panik oluşturmadı.

Bolu'da, bir gecede 4 deprem

Deprem, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
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