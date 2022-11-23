Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı

23.11.2022 12:21
Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı

Bolu'da deprem olduğu esnada oturduğu apartmanın üçüncü katından atlayan genç yaralandı.

Bolu'da deprem olduğu esnada oturduğu apartmanın üçüncü katından atlayan genç yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Bolu'da da hissedildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katında oturan Çağdaş Laçin (28), deprem esnasında panikleyerek oturduğu dairenin camından atladı.

Beton zemine düşen Laçin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin kolunda 2 kırık olduğu belirlendi.

Genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çağdaş Laçin'in binadan düşme anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Caddesi, Gölyaka, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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