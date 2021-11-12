Üye Girişi
Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı

12.11.2021 16:46
Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında Anıt Park Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un da katıldığı denetimde sürücüler tek tek durdurularak, emniyet kemeri takılması konusunda uyarıldı.

Trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı uygulamada, sürücüler denetimlerden memnun olduklarını belirtti. - BOLU

Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı
Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı
Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı
Bolu'da Bir Hareketine Bakar kampanyası kapsamında denetim yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 'Bir Hareketine Bakar' kampanyası kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi 16:24 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış 16:02 Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı 15:25 Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı
Başak Cengiz'in komşusuna attığı 15:13 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
15:53 Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
15:20 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı         
16:25
Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler         
16:22
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:08
Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım         
15:57
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 16:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement