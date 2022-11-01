İnşaatta tesadüfen bulunan gizemli lahitten çıkanlar şoke etti - Son Dakika
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İnşaatta tesadüfen bulunan gizemli lahitten çıkanlar şoke etti

01.11.2022 15:26

Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

VİNÇLE ÇIKARILDI

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

İÇİNDE 3 İNSANA AİT KEMİK BULUNDU

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor.

YORUMLAR
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Bolu, Güncel, Son Dakika

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