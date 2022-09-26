Bolu'da bir jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bolu'da bir jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi

26.09.2022 08:45

Bolu'nun Gerede ilçesinde, arıtma vana odasına arka arkaya giren 3 işçi zehirlenerek yaşamını yitirdi. 1 işçi sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay hakkında açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise "3 vatandaşımızı kaybettik. 1'inin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Burada personeller vardiyalı çalışıyor. İşçilerden birisi aktarma istasyonu olarak tabir edilen vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giriyor" dedi.

Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek isteyen işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış'ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

GAZDAN ETKİLENEN İTFAİYE EKİPLERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Enes Kayış'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, itfaiye erlerinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİ

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede Hidrojen Sülfür, Amonyak ve Karbonmonoksit gazı tespit etti. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bolu'da jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

"İTFAİYECİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMYOR"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "3 vatandaşımızı kaybettik. 1'inin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Burada personeller vardiyalı çalışıyor. İşçilerden birisi aktarma istasyonu olarak tabir edilen vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giriyor. O çıkmayınca diğerleri de üst üste havuza iniyor. İhbar üzerine itfaiye ekiplerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal ediyorlar. Kuyu yaklaşık 1,5 metre civarında. İçinde 50 santimetre su gözlemleniyor. Nedenleri konusunda AFAD inceleme yapıyor. İtfaiyeci arkadaşlarıma da geçmiş olsun. Fedakarca kuyuya inip işçileri çıkarma konusunda fedakarlık göstermiştir. 3 personelimiz şu anda kontrol altında. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Oksijen takviyesiyle daha rahat nefes almalarını sağlamak için tedavi altındalar" dedi.

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İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Kaynak: İHA

İtfaiye, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da bir jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da bir jelatin fabrikasında zehirlenen 4 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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