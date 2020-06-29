Bolu'da bir karaca fotokapan tarafından görüntülendi - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir karaca fotokapan tarafından görüntülendi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekiplerince devam eden yaban hayatı koruma ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen fotokapan uygulaması devam ediyor.

Hacımahmut Orman İşletme Şefliği Kapıdağı mevkinde kurulan fotokapan tarafından dişi bir karacanın görüntüleri kaydedildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, doğada kurulu fotokapanlar sayesinde hem doğadaki hayvan zenginliğinin görüntülendiğini hem de kaçakçılığın önüne geçildiğini kaydetti.