Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu

6 saat önce

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu, System.String[]

Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Orman Parkı'nda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören temizlik işçileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede isminin Seyfullah Şahin (58) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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