Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

25.02.2022 10:38

Bolu'da kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da kardeşlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Tartıştığı B.B.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen S.C'nin kaçtığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ankara'da olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüpheli, Ankara'da saklanmak istediği eve gitmek için bindiği takside yakalandı.

Olayla ilgiAyrıca bıçaklı kavga esnasında S.C.'nin yanında olan ve onun Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen 4 kişi daha Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan kişi çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken S.C. (28), T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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