Son Dakika Haberleri: Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı
Son Dakika Güncel Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı - Son Dakika

Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı

6 saat önce

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

Bolu'da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, bir ahır yandı, System.String[]

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi'nde sabaha karşı Muammer Öztürk'e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk'ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk'e ait evlere de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı.

4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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