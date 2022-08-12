Bolu'da sahipsiz köpeklerin saldırısında 15 tavuk telef oldu

Bolu'da bir kümesteki 15 tavuk, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.

Yumrukaya köyünde yaşayan Necla Çırpan'ın evinin yan tarafından bulunan kümese sahipsiz köpekler girdi.

Köpeklerin saldırısı sonucu kümeste bulunan 20 tavuktan 15'i telef oldu, 5'i yaralandı.

Çırpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürü halinde gezen köpeklerin kümese girerek zarar verdiğini belirterek, "Köpekler 15 tavuğumu öldürdü, 5 tavuğum kaldı. Keşke onlar da ölseydi. Büyük yaraları var." diye konuştu.

Bölgede zaman zaman benzer olayların yaşandığını söyleyerek, korktuklarını kaydetti.