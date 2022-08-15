Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı

15.08.2022 11:48

Bolu'da bir okulun pansiyonuna ait demir parmaklıklı yangın merdivenine giren çocuklar güçlükle çıkarıldı.

Bolu'da bir okulun pansiyonuna ait demir parmaklıklı yangın merdivenine giren çocuklar güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunun bahçesinde oynayan yabancı uyruklu çocuklardan 2'si okulun demir parmaklıklı yangın merdivenine girdi. Çocukların yangın merdiveninden çıkamadıklarını gören bir vatandaş, yangın merdiveninin kapısındaki kilidi açtırmak için pansiyonda yetkiliye ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan yangın merdivenin demir parmaklıklarında inceleme yaptı. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada çocuklardan birisi parmaklıkların arasından tekrar çıkmaya çalıştı. Çıkmakta zorlanan küçük kızı arkadaşı çekerek kurtardı. Diğer çocuk da aynı şekilde parmaklıkların arasından çekilerek kurtarıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu Mudurnu'da sel hasara neden oldu
Kaynak: İHA

Karaçayır Mahallesi, İzzet Baysal, Bolu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement