Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi - Son Dakika
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Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi

23.09.2022 16:56
Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi

Bolu'da bir okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları uzaklaştırıldı.

Bolu'da bir okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları uzaklaştırıldı.

Aktaş Mahallesi'ndeki Bolu Atatürk Anadolu Lisesinin çatısında tadilat çalışması yapan işçiler, burada arı yuvaları olduğunu gördü.

Yuvaları kendi imkanlarıyla bulundukları yerden almaya çalışan işçilerden bazılarını arı soktu.

Arı yuvalarını alamayan işçiler, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğinden yardım istedi.

Birlikte tarım danışmanı olarak görevli Ercan Özer, bölgeye gelerek özel koruyucu kıyafetleri giyip yuvaları yerinden aldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi - Son Dakika
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