Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi

Bolu 'da bir okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel, Son Dakika

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