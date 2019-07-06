Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi
1 saat önce
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:12
tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.
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