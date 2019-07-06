Son Dakika Haberleri: Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi
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Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi

1 saat önce

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Bolu'da bir otomobilde 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi, System.String[]
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:12 
Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Ekonomi
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