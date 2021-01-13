Bolu'da bir otomobilde gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da bir otomobilde gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi

Bolu'da, bir otomobilde gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi.

Bolu'da, bir otomobilde gümrük kaçağı 105 cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 105 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

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