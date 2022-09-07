Tavuk fabrikasında çalışan 27 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Tavuk fabrikasında çalışan 27 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

07.09.2022 12:19
Tavuk fabrikasında çalışan 27 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu'da bir tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, gece saatlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'da bir tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, gece saatlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bir tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kent merkezindeki hastanelere gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde işçilerin zehirlendiği belirlendi. İşçiler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikada bulunan yemeklerden ve içme sularından numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk fabrikasında çalışan 27 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavuk fabrikasında çalışan 27 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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