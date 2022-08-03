BOLU'DA 28 İŞÇİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU - Son Dakika
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BOLU'DA 28 İŞÇİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

03.08.2022 05:35

BOLU'da bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

BOLU'da bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. 26 işçi taburcu olurken, içme suyu ve yemeklerden numune alındı.

Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay, İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve sudan numune aldı. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune aldı. Fabrika ve otelden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Hastaneye başvuran işçilerden 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'sinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU'DA 28 İŞÇİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOLU'DA 28 İŞÇİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU - Son Dakika
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