Bolu'da villa bahçesinde 2 tarihi sütun bulundu

Merkeze bağlı Gövem köyünde bir villanın bahçesinde 2 tarihi sütunun olduğu ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bolu 'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun koruma altına alındı.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

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