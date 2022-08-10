Bolu'da 3 kız çocuğunun, bahçeden mısır kopardıkları için darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika
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Bolu'da 3 kız çocuğunun, bahçeden mısır kopardıkları için darbedildiği öne sürüldü

10.08.2022 18:42
Bolu'da 3 kız çocuğunun, bahçeden mısır kopardıkları için darbedildiği öne sürüldü

Bolu'da bir villanın bahçesinden mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle bahçe sahibi tarafından darbedildiği öne sürülen 3 kız çocuğu, hastaneden darp raporu aldı.

Bolu'da bir villanın bahçesinden mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle bahçe sahibi tarafından darbedildiği öne sürülen 3 kız çocuğu, hastaneden darp raporu aldı.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi'nde evlerinin yakınında dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili mısır gören 12 yaşındaki T.B, A.K. ve F.Ö. isimli 3 kız arkadaş, ev sahibi kadından izin alarak 3 mısır kopardı.

Parka giderek bunları yemeye başlayan çocukların yanına gelen villa sahibi Erdal Y, mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle 3 çocuğu yumrukla darbetti.

Sesleri duyan Meryem B, kızının ve arkadaşlarının darbedildiğini görünce parka doğru koştu. Bu sırada kadının geldiğini fark eden Erdal Y, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileler, daha sonra karakola giderek Erdal Y'den şikayetçi oldu.

Ekiplerce Bahçelievler Polis Merkezine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Yaşadığımızı kimsenin çocuğu yaşamasın"

Anne Meryem B, gazetecilere, "Çocuklar bir mısır yüzünden darbedildi. Gerçekten ne diyeceğimi ve ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarımız fena şekilde darbedildi. Yaşadığımızı kimsenin çocuğu yaşamasın." ifadelerini kullandı.

Çocukların canları çektiği için izin isteyerek mısır aldığını öne süren Meryem B, "Çocukları darbeden, insanlıktan çıkmış, çocukların peşinden arabayla geliyor. Ben orada komşuda otururken direk adamın darbettiğini gördüm, koştum. Arabanın peşinden koştum ama yetişemedim." dedi.

Olayın gören Ayşe Okuyucu da parka araçla gelen kişinin T.B'ye yumruk atarak ağzını ve burnunu kanattığını, daha sonra da diğer çocukları darbettiğini anlattı.

Darbedilen çocuklar çok korktuklarını, uyuyamadıklarını, olayın rüyalarına girdiğini ve parka gitmekten korktuklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 3 kız çocuğunun, bahçeden mısır kopardıkları için darbedildiği öne sürüldü - Son Dakika

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