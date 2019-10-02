Son Dakika Haberleri: Bolu'da bitki koruma toplantısı yapıldı
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Bolu'da bitki koruma toplantısı yapıldı

57 dakika önce

Bolu'da bitki koruma ürünleri bayilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu'da bitki koruma toplantısı yapıldı, System.String[]

Bolu'da bitki koruma ürünleri bayilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Altıntaş, konu uzmanları ve il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri katıldı.

Toplantıda konuşan Murat, "Bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda insan, çevre, bitki ve doğal dengenin korunabileceğini ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini biliyoruz. Farklı konumlarda yer alsak da aynı amaca hizmet ediyoruz."" dedi.

Altıntaş, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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