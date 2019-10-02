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Bolu'da bitki koruma ürün bayileri bilgilendirildi

38 dakika önce

Bolu'da bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu'da bitki koruma ürün bayileri bilgilendirildi, System.String[]

Bolu'da bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Altıntaş, konu uzmanları ve il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda insan, çevre, bitki ve doğal dengenin korunabileceğini ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini bildiklerini kaydetti.

Bayilerle farklı konumlarda yer alsalar da aynı amaca hizmet ettiklerini kaydeden Murat, toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Murat'ın konuşmasının ardından konu uzmanları tarafından yapılan bilgilendirme sonrası, yaşanan sorunlar karşılıklı soru cevap şeklinde tartışılarak istişare edildi.

Altıntaş, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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