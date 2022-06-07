Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı

07.06.2022 14:19
Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı

Bolu'da, boğulma riskini önlemek amacıyla başta tabii göl, gölet, sulama ve hayvan su içme göletleri olmak üzere tüm su birikintilerine girmek ve su birikintilerinin yakınında piknik yapmak yasaklandı.

Bolu'da, boğulma riskini önlemek amacıyla başta tabii göl, gölet, sulama ve hayvan su içme göletleri olmak üzere tüm su birikintilerine girmek ve su birikintilerinin yakınında piknik yapmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, boğulma vakalarını önlemek için bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde, milli park ve tabiat parklarındaki göller başta olmak üzere çok sayıda tabii göl, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti ile sulama kanalı ve akarsu bulunduğu aktarılan açıklamada, özellikle yaz aylarında ve balık tutma sezonlarında serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek gibi çeşitli faaliyetler yapmak için suya girildiği kaydedildi.

Açıklamada, serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek amacıyla su depolama alanları, sulama kanalları ve akarsulara girmenin hayati risk oluşturduğu vurgulanarak, kamu esenliği, genel sağlık ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla başta tabii göl, gölet, sulama ve hayvan su içme göletleri olmak üzere tüm su birikintilerine girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Su birikintilerinin yakınında piknik yapmanın da yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasaklanan alanlarda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı
Kaynak: AA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 21:08:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement