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Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor - Son Dakika

Bolu'da bu işi yapan tek kadın! "Yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor

23.08.2021 14:09

Çocukluk hayali olan oto tamir ustalığını tüm engellere rağmen mesleği haline getiren Yemen Gül, "kadınsın, sanayide yapamazsın" tepkilerine rağmen Bolu'nun tek kadın ustası olmayı başardı.

Bolu'da memur ailenin tek kız çocuğu olan Yemen Gül (25), çocukluk yıllarından itibaren otomobillere olan düşkünlüğünü meslek haline getirdi. Ailesinin öğretmen olmasını istediği Gül, bozulan araçları tamir etmek hayalini önce arkadaşıyla aldığı orta hasarlı araçları tamir ederek başladı. Kadın olması sebebiyle iş başvuruları kabul edilmeyen Gül, uzun yıllar kendi imkanlarıyla ve sanayideki ustaları izleyerek deneyim kazandı. Bir süre Ankara'da oto sanayide çalışan genç kadın daha sonra memleketi Bolu'ya geri döndü. Mesleğini çok seven ve tüm engellemelere karşı yılmayan Yemen Gül, başvuru yaptığı araç bakım servisi tarafından işe alındı. 3 yıldır mesleğini severek yapan Gül, "Tam uzmanlaştığım bir konu yok ama inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor

"ÇOK FAZLA ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIM"

Ailesinin kendisini desteklediğini ancak mesleğe başlarken çok zorlandığını söyleyen Gül, "Küçüklüğümden beri bu işi yapmak istedim. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Arabam olsun, ehliyetim olsun diye hayal ederdim. Bununla ilgili herhangi bir eğitimim olmadı ama ilk başta arkadaşımın yanında başladım. Orta hasarlı araçları onunla birlikte topladık. Ankara'da da çalıştım ama Bolu'da yaşamak istediğim için buraya geldim. Aslında çok fazla zorluklarla karşılaştım. 'Kadınsın sanayide ne işin var? Erkek işi' diye çok fazla söylediler. Ama ailem her zaman beni destekledi. Üniversiteye gitmeden önce de pek çok yere başvurdum. 'Beni alın, öğretin' dedim ama onlar da aynı şekilde 'kadınsın, sanayide yapamazsın' diye tepkiler gösterdiler. Ama bir şekilde öğrendim. Çok zorlandığımı söyleyemem, yapabiliyorum" dedi.

Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor

"MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR"

Araçlarını tamir ettirmek için gelen müşterilerin şaşırdığını söyleyen Gül, "Gerçekten beni ilk baştan beri çok güzel karşıladılar. İş arkadaşlarım da çok olumlu yaklaştılar. Tabi ki ilk başta şaşırdılar. Gelen müşteriler de şaşırıyor. Beni tanıyanlar ve bu işi yaptığımı öğrenenler de çok şaşırıyorlar. Bakımları yapabiliyorum. Baskı balata, şanzıman yapabiliyorum. Tam uzmanlaştığım bir konu yok ama inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor

"DİĞER KADINLARA TAŞ ÇIKARTIR"

Yemen Gül ile birlikte çalışan 30 yıllık usta Oktay Türkmen, "Çok iyi, başarılı birisi. Anlaşabildikten sonra her şey normal. Eli yatkın. Diğer kadınlara taş çıkarır. Bu işler görmeyle öğrenilir. O da yetenekli. Anahtar tutmayı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Bolu'da bu işi yapan tek kadın! Yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor

Ankara, Yemen, Bolu, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bolu'da bu işi yapan tek kadın! 'Yapamazsın' diyenlere inat 3 yıldır usta olarak çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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