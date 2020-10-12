Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

BOLU'da, son 1 yıl içinde 45 noktada çıkan orman yangını nedeniyle toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son 1 yılda 45 farklı noktada orman yangını çıktı. Kent merkezi ve ilçelerdeki orman yangınlarında can kaybı olmadı. Ayrıca yangınlar, yerleşim alanlarındaki yapılarda da hasara neden olmadı. Yangınlarda toplam 180 hektar ormanlık alan zarar gördü.