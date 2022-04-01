Bolu'da bu yıl 600 bini aşkın fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika
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Bolu'da bu yıl 600 bini aşkın fidan toprakla buluşturulacak

01.04.2022 18:09
Bolu'da bu yıl 600 bini aşkın fidan toprakla buluşturulacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, her yıl orman varlığını artırmak için gayret ettiklerini belirterek, bu yıl 600 binin üzerinde fidanın toprakla buluşacağını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, her yıl orman varlığını artırmak için gayret ettiklerini belirterek, bu yıl 600 binin üzerinde fidanın toprakla buluşacağını bildirdi.

Kent Meydanı'nda Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile orman görevlileri, vatandaşlara 2022 ceviz, elma, ıhlamur ve muşmula fidanı dağıttı.

Daha sonra Gölköy Mesire Alanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Ümit, fidanın gelecek olduğunu belirterek, "Can dikeceğiz, canları can yapan canları toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar sadece bir yeşillik, ağaç, fidan değil, bunlar aynı zamanda hayat, temizlik, havanın güzelliği, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, memleketin zenginliği, kuşun kurdun yuvası, bütün mahlukatın neşeyle keyifle yaşayacağı bir ortamın esas sakinleri ve memleketimizin süsleridir, güzellikleridir." diye konuştu.

Ümit, Bolu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğuna işaret ederek, "Her yıl orman varlığımızı artırmak için gayret ediyoruz. Bu yıl da inşallah 600 binin üzerinde fidan dikeceğiz. Aynı zamanda tohumları toprağa serpmek suretiyle elde edeceğimiz fidan sayısı 15 milyonun üzerinde olacak." dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de ormanların oksijeni üretmekle kalmayıp birçok canlıya da ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Doğanın adeta sigortası olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak hepimizin temel ödevidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını belirten Şentürk, yapılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarıyla her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşturularak geleceğe nefes olmak için gayret sarf edildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Orman Haftası kapsamında ilk, ortaokul ve liselerde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra 500 ceviz, muşmula, elma ve ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

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orman haftası, Jandarma, Ceviz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da bu yıl 600 bini aşkın fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika


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