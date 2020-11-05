Bolu'da bu yıl 96 bin 970 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bu yıl Bolu'da, 96 bin 970 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, DSİ genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor." denildi.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Bolu'da 01 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 13 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Bolu ilimiz ve ilçelerimizde toplam 96 bin 970 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bolu il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 96 bin 970 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." dedi.